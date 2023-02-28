Emad El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emad El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emad El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emad El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emad El Sayed 6 Nisan 1986 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عماد السيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emad El Sayed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emad El Sayed'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emad El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emad El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emad El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emad El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Zamalek

1 Temmuz 2010 yılında Gaish

28 Temmuz 2013 yılında Enppi SC

5 Ağustos 2015 yılında Gaish

30 Haziran 2016 yılında Enppi SC

1 Ağustos 2016 yılında Gaish

30 Temmuz 2017 yılında Enppi SC

1 Temmuz 2018 yılında Zamalek

29 Temmuz 2019 yılında El Ittihad

7 Ekim 2021 yılında El Gouna

4 Ekim 2022 yılında Gaish

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında Gaish

Emad El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emad El Sayed şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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