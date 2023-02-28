Emad Fathi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emad Fathi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emad Fathi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emad Fathi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emad Fathi 6 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عماد فتحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emad Fathi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emad Fathi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emad Fathi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emad Fathi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emad Fathi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emad Fathi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2016 yılında El Makasa

14 Ocak 2018 yılında Zamalek

30 Temmuz 2018 yılında Enppi SC

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

1 Eylül 2019 yılında El Masry

6 Aralık 2020 yılında El Makasa

8 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

22 Eylül 2022 yılında Aswan SC

Emad Fathi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emad Fathi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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