Emad Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emad Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emad Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emad Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emad Hamdi 14 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عماد حمدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emad Hamdi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emad Hamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 30 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Emad Hamdi'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Emad Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emad Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emad Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emad Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2015 yılında Ismaily

Emad Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emad Hamdi şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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