Emad Mayhoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emad Mayhoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emad Mayhoub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emad Mayhoub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emad Mayhoub 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Emad Mayhoub Kourni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emad Mayhoub Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Emad Mayhoub'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emad Mayhoub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emad Mayhoub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emad Mayhoub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emad Mayhoub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında Pyramids FC U21

10 Ekim 2022 yılında Enppi SC

30 Haziran 2024 yılında Pyramids FC

Emad Mayhoub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emad Mayhoub şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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