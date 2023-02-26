Emad Mirjavan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emad Mirjavan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emad Mirjavan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emad Mirjavan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emad Mirjavan 6 Temmuz 1988 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mir Hadi Mirjavan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emad Mirjavan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emad Mirjavan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emad Mirjavan'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emad Mirjavan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emad Mirjavan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emad Mirjavan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emad Mirjavan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2013 yılında Caspian Qazvin

30 Haziran 2014 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2015 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

15 Ocak 2017 yılında Oxin Alborz

1 Temmuz 2017 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2018 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

12 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

26 Mart 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

7 Ağustos 2022 yılında Sanat Naft

23 Ocak 2023 yılında Aluminium Arak

Emad Mirjavan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emad Mirjavan şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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