Eman Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eman Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eman Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eman Markovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eman Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eman Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eman Markovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eman Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eman Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eman Markovic 8 Mayıs 1999 tarihinde Lyngdal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Norveç,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eman Marković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eman Markovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eman Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Eman Markovic'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Eman Markovicboyu ve yaşı kaç

Eman Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eman Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Eman Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eman Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2015 yılında Molde FK Alt.

1 Ocak 2017 yılında Molde

1 Temmuz 2018 yılında Zrinjski Mostar

7 Ağu 2019 yılında IK Start

25 Şubat 2022 yılında Norrköping

9 Ağu 2022 yılında IFK Göteborg

Eman Markovic kimdir

Eman Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eman Markovic şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lyngdal IL, Molde FK (-2016)

Eman Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Eman Markovic nereli

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