Emanet dizisi oyuncuları kimdir? Emanet konusu nedir? Hangi gün yayınlanıyor? Soruları internet kullanıcıları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf’u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın aşk hikayesini konu alan sevilen dizi 'Emanet' oyuncuları kimdir? Emanet dizisi konusu nedir? Hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

EMANET KONUSU NEDİR?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur.

Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET OYUNCULARI

Halil İbrahim Ceyhan,

Sıla Türkoğlu

Berat Yusuf Özkan

Gülderen Güler Melih Özkaya

Tolga Pancaroğlu

Gülay Özdem

Gözde Gürkan

Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı

Osman Aydın

Ömer Gecü

Binnaz Ekren

Zeynep Naz

Derya Ertun

Mehmet Ali Aydın

EMANET HANGİ GÜN HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00’da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.