Emanet Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emanet Görevlisi görev tanımı nedir, Emanet Görevlisi ne iş yapar, Emanet Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emanet Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emanet Görevlisi Tanımı;

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Emanet Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emanet Görevlisi Maaşları

Emanet Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Emanet Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emanet Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.27

Meslek Adı :

Emanet Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Emanet salonuna emanet eşya bırakmak isteyen müşterileri karşılama, bilgi verme, eşyaları emanete alma ve emanetteki eşyaları teslim etme ile ilgili gerekli işlemleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emanet Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Emanet ücret tarifeleri ve bilgilendirme yazılarını görülebilecek uygun yerlere asmak,

b) Gelen müşterileri karşılamak, emanet ücret tarifeleri, emanet talimatları hakkında bilgi vermek,

c) Müşterilerin emanete bırakmak istediği, çanta, paket, valiz vb. büyüklüğüne ve ağırlığına göre ücretini belirlemek,

d) Emanete bırakma fişi düzenlemek,

e) Ücret tahsil etmek,

f) Emanete bırakılan eşyayı teslim almak, emanette kalacağı yere taşımak,

g) Emanetini almaya gelen müşterileri karşılamak, emanete bırakma fişini kontrol etmek, emanet fişindeki kimlik bilgileri ile emaneti almaya gelenin kimlik bilgilerinin aynı olmasına dikkat etmek,

h) Emanet solunun temizlik ve düzenini sağlamak,

i) Emanet salonunu ve emanete bırakılan eşyaların güvenliğine dikkat etmek,

j) Müşterilerle karşılaşılan sorunlarda, çözemediklerini ilgililere iletmek,

k) Müşterilerden gelen dilek, istek, şikâyet ve memnuniyetleri değerlendirmek, ilgililere iletmek,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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