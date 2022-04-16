Emanet Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emanet Memuru görev tanımı nedir, Emanet Memuru ne iş yapar, Emanet Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emanet Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emanet Memuru Tanımı;

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Emanet Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Emanet Memuru Maaşları

Emanet Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Emanet Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emanet Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.18

Meslek Adı :

Emanet Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mahkemelerde, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konulan eşyaları tutanakla teslim alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emanet Memuru; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konulan eşyayı tutanakla teslim almak,

b) El koyma tutanağındaki bilgilerde tereddüt olması halinde eşyaya zarar vermeden mührü sökerek eşyayı inceleyip tespit işleminden sonra eşyayı mühürlemek,

c) Teslim alınan suç eşyasına ilişkin dört nüsha emanet makbuzu tanzim etmek ve suç eşyası defterine kayıt etmek,

d) Yönetmelikteki usule göre ambalajlanmamış veya mühürlenmemiş olan suç eşyasını teslim almamak,

e) İncelenmek üzere yazılı olarak istenen suç eşyasını görevlinin imzasını almak suretiyle teslim etmek,

f) Suç eşyasında meydana gelen değişiklikleri esas defterinin düşünceler sütununa işlemek,

g) Teslim almaya engel bir durum yoksa iade edilen suç eşyasını kabul ve derhal esas defterine işlemek,

h) Emanet parası alınan kimseye verilen makbuzun tarih ve sayısını kasa defterine işlemek,

i) Emanet dairesinde bulunan defter ve kartonları tutmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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