Emanuel Biancucchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Biancucchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Biancucchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Biancucchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Biancucchi 28 Temmuz 1988 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Adrián Biancucchi Cuccitini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Biancucchi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Biancucchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Biancucchi'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Biancucchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Biancucchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Biancucchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Biancucchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında 1860 München II

1 Ocak 2010 yılında 1860 München

1 Ocak 2011 yılında Girona FC

1 Temmuz 2011 yılında Independiente

1 Ocak 2013 yılında Olimpia

10 Ocak 2014 yılında EC Bahia

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2015 yılında Vasco da Gama

12 Ocak 2016 yılında Ceará SC

3 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2017 yılında Rubio Ñú

24 Temmuz 2017 yılında General Diaz

1 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

11 Ocak 2019 yılında Newell's

3 Şubat 2020 yılında Vila Nova FC

9 Aralık 2021 yılında Resende-RJ

28 Temmuz 2022 yılında Tacuary FBC

Emanuel Biancucchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Biancucchi şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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