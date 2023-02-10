Emanuel Bilbao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Bilbao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Bilbao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Bilbao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Bilbao 3 Kasım 1989 tarihinde Pringles şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Bilbao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Bilbao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Bilbao'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Bilbao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Bilbao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Bilbao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Bilbao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Olimpo

12 Şubat 2015 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2016 yılında Olimpo

1 Temmuz 2016 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes

21 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

17 Ekim 2020 yılında CA Huracán LH

16 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

3 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Emanuel Bilbao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Bilbao şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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