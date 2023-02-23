Emanuel Breban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Breban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Breban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Breban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Breban 29 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Breban Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına - tarihinde katılmıştır. Emanuel Breban'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Breban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Breban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Breban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Breban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Breban şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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