Emanuel Britez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Britez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Britez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Britez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Britez 26 Mart 1992 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Britez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Emanuel Britez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Britez'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Britez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Britez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emanuel Britez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Britez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Unión

4 Ocak 2018 yılında Independiente

30 Haziran 2019 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

26 Ekim 2020 yılında Defensa

10 Temmuz 2021 yılında CA Unión

6 Temmuz 2022 yılında Defensa

19 Temmuz 2022 yılında Fortaleza

Emanuel Britez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Britez şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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