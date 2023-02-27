Emanuel Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Cabral 2 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Tomas Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Cabral Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Emanuel Cabral'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CS Fola Esch

Emanuel Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Cabral şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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