Emanuel Cecchini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Cecchini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Cecchini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Cecchini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Cecchini 24 Aralık 1996 tarihinde Ingeniero Huergo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Cecchini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Emanuel Cecchini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Cecchini'nin Unión Española ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Cecchini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emanuelcecchini5/

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Emanuel Cecchini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Cecchini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emanuel Cecchini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Cecchini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Banfield

27 Temmuz 2017 yılında Málaga CF

1 Ocak 2018 yılında León

30 Haziran 2018 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2018 yılında Banfield

30 Haziran 2019 yılında Málaga CF

8 Ağustos 2019 yılında Seattle

22 Ocak 2020 yılında Málaga CF

23 Ocak 2020 yılında CA Unión

31 Aralık 2020 yılında Málaga CF

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2021 yılında Gimnasia

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Emanuel Cecchini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Cecchini şuan Unión Española takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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