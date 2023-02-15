Emanuel Chabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Chabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Chabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Chabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Chabo 27 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Chabo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GD Management yapmaktadır. Emanuel Chabo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 7 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Emanuel Chabo'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Chabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Chabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Chabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Chabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Norrköping U19

7 Haziran 2021 yılında Norrköping

1 Şubat 2022 yılında Sylvia

30 Kasım 2022 yılında Norrköping

Emanuel Chabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Chabo şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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