Emanuel Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Coronel 1 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Coronel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Emanuel Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Emanuel Coronel'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emanuel Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Coronel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club U20

1 Ocak 2015 yılında CA Banfield U20

1 Ocak 2018 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2019 yılında Banfield

22 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

31 Aralık 2019 yılında Banfield

Emanuel Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Coronel şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

River Plate (2010-2012), Racing (2012-2015), Banfield (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.