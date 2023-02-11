Emanuel Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Cuevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Cuevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Cuevas 31 Mayıs 1997 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Cuevas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Cuevas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Cuevas'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Cuevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Cuevas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Cuevas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Cuevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

10 Şubat 2021 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2021 yılında Central Córdoba

13 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2022 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Emanuel Cuevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Cuevas şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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