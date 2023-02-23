Emanuel Dat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Dat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Dat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Dat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Dat 18 Ocak 2001 tarihinde Fâşca şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Andrei Dat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Dat Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Emanuel Dat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emanuel Dat'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Dat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Dat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Dat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Dat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2019 yılında CSM Resita

6 Temmuz 2021 yılında CS Mioveni

Emanuel Dat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Dat şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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