Emanuel Dening kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Dening Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Dening adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Dening Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Dening 14 Aralık 1988 tarihinde Goya şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Emanuel Dening şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Dening Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BANCAM SPORTS yapmaktadır. Emanuel Dening, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Dening'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Dening Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/manolodening/

Emanuel Dening Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Dening isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emanuel Dening Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Dening futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Newell's

1 Temmuz 2011 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2012 yılında Huracán Goya

1 Temmuz 2014 yılında Boca Unidos

4 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

29 Temmuz 2017 yılında Y. Malatyaspor

1 Temmuz 2018 yılında Cerro Porteño

6 Ocak 2019 yılında San Martín (SJ)

4 Temmuz 2019 yılında Tigre

1 Temmuz 2020 yılında EN Paralimniou

8 Temmuz 2021 yılında Agropecuario

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Emanuel Dening Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Dening şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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