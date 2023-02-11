Emanuel Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Diaz 25 Eylül 1989 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Diaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Emanuel Diaz'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2016 yılında Gutiérrez SC

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes SL

18 Ağu 2020 yılında Chaco For Ever

Emanuel Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Diaz şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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