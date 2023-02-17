Emanuel Emegha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Emegha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuel Emegha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emanuel Emegha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emanuel Emegha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Emegha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Emegha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Emegha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Emegha 3 Şubat 2003 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hollanda,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Esseh Emegha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Emegha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Emanuel Emegha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Emegha'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Emeghaboyu ve yaşı kaç

Emanuel Emegha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Emegha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emanuel Emegha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Emegha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta R. U17

1 Ocak 2020 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta R.

31 Ocak 2022 yılında Royal Antwerp

4 Ağu 2022 yılında Sturm Graz

Emanuel Emegha kimdir

Emanuel Emegha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Emegha şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KRSV Vredenburgh, Sparta Rotterdam

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Emanuel Emegha nereli

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