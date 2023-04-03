Emanuel Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Emanuel Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emanuel Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.