Emanuel Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emanuel Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emanuel Fernandes 23 Mart 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Moreira Fernandes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emanuel Fernandes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A+ Football Consulting yapmaktadır. Emanuel Fernandes, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Fernandes'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Emanuel Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emanuel Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Sacavenense F.
1 Temmuz 2015 yılında Sporting Alt.
1 Temmuz 2016 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2020 yılında Sporting U19
1 Temmuz 2021 yılında Sporting CP A23
1 Temmuz 2022 yılında Sporting B
Emanuel Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emanuel Fernandes şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sporting CP (2011-12;2015-); SC Sacavenense (2012-15)
Emanuel Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz A19 takımında 23 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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