Emanuel Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emanuel Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emanuel Ferreira 28 Şubat 2004 tarihinde Pacos de Ferreira şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Silva Ferreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emanuel Ferreira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VARIFOOT yapmaktadır. Emanuel Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Trofense U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Ferreira'nin CD Trofense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Emanuel Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emanuel Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Freamunde S15
1 Temmuz 2018 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2019 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2021 yılında Freamunde U19
1 Temmuz 2022 yılında Chaves U19
1 Ocak 2023 yılında Trofense U19
Emanuel Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emanuel Ferreira şuan CD Trofense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Freamunde (2016-18 + 2021/22), Vitória SC (2018-21), GD Chaves
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