Emanuel Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Hernandez 30 Ekim 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Emanuel Hernández Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vidalagente yapmaktadır. Emanuel Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Hernandez'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate

1 Ocak 2020 yılında Jaguares FC

11 Mart 2021 yılında Sud America

31 Ağu 2021 yılında Danubio FC

1 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Emanuel Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Hernandez şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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