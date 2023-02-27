Emanuel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emanuel Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emanuel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Herrera 13 Nisan 1987 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Emanuel Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Herrera'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/emaherrera09

http://www.instagram.com/emaherrera9/

Emanuel Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emanuel Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2008 yılında Chacarita Jrs

30 Haziran 2009 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2010 yılında Italiano

30 Haziran 2010 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2010 yılında Patronato

31 Aralık 2010 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2011 yılında D. Concepción

1 Ocak 2012 yılında Unión Española

1 Temmuz 2012 yılında Montpellier

15 Ocak 2014 yılında Tigres UANL

30 Haziran 2014 yılında Montpellier

1 Temmuz 2014 yılında CS Emelec

20 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

4 Eylül 2017 yılında CS Emelec

5 Eylül 2017 yılında Lobos BUAP

31 Aralık 2017 yılında CS Emelec

8 Ocak 2018 yılında Sport. Cristal

17 Şubat 2021 yılında Argentinos Jrs.

2 Şubat 2022 yılında Celaya

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Emanuel Herrera kimdir

Emanuel Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Herrera şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Emanuel Herrera nereli

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