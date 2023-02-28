Emanuel İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel İbanez 7 Ekim 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Emanuel Ibáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel İbanez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Emanuel İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel İbanez'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel İbanez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emanuel.ibanez3/

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http://www.facebook.com/emanuel.ibanez3

Emanuel İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Emanuel İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Talleres RE

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

18 Eylül 2020 yılında Doxa Dramas

5 Şubat 2021 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2021 yılında Doxa Dramas

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

25 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Emanuel İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel İbanez şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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