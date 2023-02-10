Emanuel İniguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel İniguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel İniguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel İniguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel İniguez 16 Eylül 1996 tarihinde General Pirán şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel İniguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel İniguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Emanuel İniguez'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emanuel İniguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel İniguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel İniguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel İniguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Aldosivi

Emanuel İniguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel İniguez şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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