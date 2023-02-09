Emanuel İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel İnsua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel İnsua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel İnsua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel İnsua 10 Nisan 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emanuel Mariano Insúa Zapata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel İnsua Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Emanuel İnsua, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel İnsua'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel İnsua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel İnsua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emanuel İnsua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel İnsua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Boca Juniors

31 Temmuz 2012 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2013 yılında Boca Juniors

20 Ocak 2015 yılında Granada

31 Ağu 2015 yılında Udinese

17 Ocak 2016 yılında Newell's

30 Haziran 2016 yılında Udinese

23 Temmuz 2016 yılında Racing Club

30 Haziran 2017 yılında Udinese

23 Ağu 2017 yılında Panathinaikos

13 Ağu 2020 yılında AEK Atina

16 Şubat 2021 yılında Aldosivi

31 Aralık 2021 yılında AEK Atina

25 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield

3 Ocak 2023 yılında Banfield

Emanuel İnsua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel İnsua şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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