Emanuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel 1 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Leone Moura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Internacional

7 Nisan 2022 yılında Grêmio B

20 Nisan 2022 yılında EC São José

30 Haziran 2022 yılında Grêmio B

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

Emanuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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