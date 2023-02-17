Emanuel Maciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Maciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Maciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Maciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Maciel 28 Mart 1997 tarihinde Josè C. Paz, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Fernando Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Maciel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Players Agency SL yapmaktadır. Emanuel Maciel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Maciel'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Maciel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/macielemanuel37/

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Emanuel Maciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Maciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Emanuel Maciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Maciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Haziran 2019 yılında San Lorenzo

11 Şubat 2020 yılında Montreal

22 Ocak 2022 yılında Aldosivi

Emanuel Maciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Maciel şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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