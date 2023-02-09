Emanuel Mammana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Mammana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Mammana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Mammana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Mammana 10 Şubat 1996 tarihinde Merlo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emanuel Hernán Mammana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Mammana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Emanuel Mammana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Mammana'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Mammana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emanuel_mammana24/

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Emanuel Mammana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Mammana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emanuel Mammana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Mammana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında River Plate

6 Temmuz 2016 yılında Olimpik Lyon

31 Temmuz 2017 yılında Zenit

7 Ağu 2020 yılında Sochi

6 Ocak 2022 yılında Zenit

10 Ocak 2022 yılında River Plate

Emanuel Mammana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Mammana şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emanuel Mammana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Los Santos (Merlo)

Arjantin takımında 28 numaralı formasıyla 7 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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