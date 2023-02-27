Emanuel Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Martins 22 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Fontes Martins şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Martins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Martins'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emanuel Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2016 yılında FC Koeppchen

1 Temmuz 2019 yılında Schieren

31 Ocak 2023 yılında FC UNA Strassen

Emanuel Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Martins şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.