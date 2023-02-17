Emanuel Mihalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Mihalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Mihalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Mihalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Mihalic 20 Şubat 2000 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Mihalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Mihalic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Mihalic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Mihalic'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Mihalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Mihalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Mihalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Mihalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Varazdin U19

26 Temmuz 2019 yılında NK Polet SMnM

20 Ocak 2021 yılında Hrv Dragovoljac

2 Ağu 2021 yılında NK Polet SMnM

21 Temmuz 2022 yılında NK Rogaska

Emanuel Mihalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Mihalic şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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