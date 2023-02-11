Emanuel Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Moreno 19 Mart 1990 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emanuel Rubén Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Moreno Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Moreno'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CA Unión

4 Temmuz 2014 yılında Douglas Haig

1 Ocak 2016 yılında Los Andes

10 Ocak 2018 yılında Guillermo Brown

11 Ağu 2020 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Emanuel Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Moreno şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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