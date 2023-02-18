Emanuel Nikpalj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Nikpalj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Nikpalj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Nikpalj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Nikpalj 21 Nisan 1998 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Nikpalj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Emanuel Nikpalj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Nikpalj'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Nikpalj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Nikpalj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Nikpalj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Nikpalj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2012 yılında Dragovoljac Jgd

31 Ocak 2013 yılında RNK Split Alt.

1 Temmuz 2013 yılında RNK Split U17

14 Ağu 2015 yılında Zadar U19

17 Şubat 2017 yılında NK Inter Z. U19

25 Temmuz 2017 yılında Slovan Nemsova

9 Ekim 2017 yılında Hajduk Pridraga

23 Temmuz 2018 yılında Aegir

25 Eylül 2018 yılında Hajduk Pridraga

28 Şubat 2019 yılında Aegir

20 Eylül 2019 yılında NK Bistra

5 Haziran 2020 yılında KF Fjallabyggd

2 Eylül 2020 yılında Thór

29 Temmuz 2021 yılında Drava Ptuj

5 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında NK Kustosija

Emanuel Nikpalj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Nikpalj şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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