Emanuel Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Olivera 2 Nisan 1990 tarihinde Laferrere şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emanuel Olivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Olivera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMWSportsMngt yapmaktadır. Emanuel Olivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Olivera'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emanuel Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Vélez Sarsfield

12 Temmuz 2013 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2014 yılında Boca Unidos

25 Temmuz 2016 yılında CA Colón

14 Ocak 2021 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2023 yılında Banfield

Emanuel Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Olivera şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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