Emanuel Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Rosales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Rosales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Rosales 8 Şubat 1999 tarihinde Termas de Río Hondo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Hernán Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Rosales Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Emanuel Rosales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Rosales'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Rosales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Rosales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Rosales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Rosales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Tucumán II

24 Şubat 2022 yılında Central Norte

31 Aralık 2022 yılında CA Tucumán II

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2023 yılında CA Tucumán II

Emanuel Rosales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Rosales şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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