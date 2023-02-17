Emanuel Sittaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Sittaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Sittaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Sittaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Sittaro 15 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Sittaro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Sittaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Emanuel Sittaro'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Sittaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Sittaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Sittaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Sittaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Instituto AC

Emanuel Sittaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Sittaro şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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