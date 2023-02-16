Emanuel Taffertshofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Taffertshofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Taffertshofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Taffertshofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Taffertshofer 24 Şubat 1995 tarihinde Landsberg am Lech şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Taffertshofer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SoccerQ GmbH yapmaktadır. Emanuel Taffertshofer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emanuel Taffertshofer'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Taffertshofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Taffertshofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Taffertshofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Taffertshofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2014 yılında 1860 München II

19 Ocak 2016 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2018 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Emanuel Taffertshofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Taffertshofer şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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