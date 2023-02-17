Emanuel Yori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Yori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuel Yori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emanuel Yori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emanuel Yori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Yori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Yori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Yori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Yori 19 Şubat 1998 tarihinde La Criolla şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Antonio Yori şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Yori Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Yori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Emanuel Yori'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Yoriboyu ve yaşı kaç

Emanuel Yori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Yori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emanuel Yori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Yori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Boxing Club

30 Haziran 2020 yılında San Martin SJ B

1 Ocak 2021 yılında San Martín (SJ)

13 Şubat 2021 yılında Sp. Peñarol

31 Aralık 2021 yılında San Martín (SJ)

18 Ocak 2022 yılında UAI Urquiza

31 Aralık 2022 yılında San Martín (SJ)

Emanuel Yori kimdir

Emanuel Yori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Yori şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético de Rafaela

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emanuel Yori nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Oliver İsak Kass Kawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver İsak Kass Kawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver İsak Kass Kawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver İsak Kass Kawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Roman Zarza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Roman Zarza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Roman Zarza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Roman Zarza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frederik Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frederik Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları