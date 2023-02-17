Emanuel Yori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Yori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Yori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Yori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Yori 19 Şubat 1998 tarihinde La Criolla şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Antonio Yori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Yori Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Yori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Emanuel Yori'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Yori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Yori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emanuel Yori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Yori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Boxing Club

30 Haziran 2020 yılında San Martin SJ B

1 Ocak 2021 yılında San Martín (SJ)

13 Şubat 2021 yılında Sp. Peñarol

31 Aralık 2021 yılında San Martín (SJ)

18 Ocak 2022 yılında UAI Urquiza

31 Aralık 2022 yılında San Martín (SJ)

Emanuel Yori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Yori şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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