Emanuele Elia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuele Elia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuele Elia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emanuele Elia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emanuele Elia 19 Aralık 2004 tarihinde Crotone şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emanuele Elia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuele Elia, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuele Elia'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emanuele Elia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emanuele Elia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AC Milan Altyap
1 Eylül 2020 yılında Milan U17
1 Temmuz 2021 yılında Milan U18
1 Ağustos 2022 yılında Cosenza U19
Emanuele Elia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emanuele Elia şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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