Emanuil Lichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuil Lichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuil Lichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuil Lichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuil Lichev 17 Nisan 2000 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емануил Евгениев Личев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuil Lichev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Emanuil Lichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 31 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuil Lichev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuil Lichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuil Lichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuil Lichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuil Lichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında M. Radnevo

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2019 yılında M. Radnevo

6 Aralık 2019 yılında Kariana Erden

1 Ocak 2021 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Montana

27 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ekim 2022 yılında Etar

Emanuil Lichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuil Lichev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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