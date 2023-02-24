Emanullah Blazevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanullah Blazevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanullah Blazevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanullah Blazevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanullah Blazevic 22 Temmuz 1999 tarihinde Sanski Most şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emanullah Blažević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanullah Blazevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanullah Blazevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emanullah Blazevic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanullah Blazevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanullah Blazevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanullah Blazevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanullah Blazevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2017 yılında HASK Zagreb

19 Şubat 2019 yılında FK Krupa

23 Şubat 2021 yılında Leotar Trebinje

30 Haziran 2021 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Emanullah Blazevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanullah Blazevic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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