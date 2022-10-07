Emaye Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emaye Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Emaye Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Emaye Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emaye Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emaye Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Emaye Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emaye Hazırlama İşçisi Maaşları

Emaye Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Emaye Hazırlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emaye Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.29

Meslek Adı :

Emaye Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen formüle bağlı kalarak değirmende emaye hammaddesi ve çeşitli kimyasal maddeleri öğütme, eleme, harmanlama işlemlerinden geçiren ve su ile karıştırarak uygun kıvamda emaye karışımı hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emaye Hazırlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Emaye hammadde malzemelerini temin etmek,

b) Emaye hammaddesi ve çeşitli kimyasalları değirmende öğütmek,

c) Öğütülen hammaddeyi eleklerden geçirmek suretiyle elemek,

d) Uygun ölçülerdeki hazır hale gelen hammaddeleri harmanlamak gerekli miktarda su ile karıştırmak,

e) Değirmeni uygun şekilde/programda çalıştırmak,

f) Karışımının yoğunluğunu ve inceliğini kontrol etmek,

g) Duruma göre karışıma müdahale etmek ve talimata uygun kıvamı ve homojenliği sağlamak,

h) İşlemi biten emaye karışımını (emaye boyası) kullanılmak üzere teknelere/pompalara dağıtmak,

i) Kullanılan malzeme ve ortam temizlik ve düzenini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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