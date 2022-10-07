Emaye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emaye İşçisi görev tanımı nedir, Emaye İşçisi ne iş yapar, Emaye İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emaye İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emaye İşçisi Tanımı;

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Emaye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emaye İşçisi Maaşları

Emaye İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Emaye İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emaye İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.30

Meslek Adı :

Emaye İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Emayelenmek üzere gelen sac, döküm vb. malzemelerin emayelenmeye hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emaye İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Emayelenmek üzere gelen parçaları istenilen şekilde asit sepetlerine dizmek,

b) Sepetlerin banyo hattına intikalini sağlamak, banyolardan verilen işlem sırası ve sürelerine göre asit banyolarından geçirmek,

c) Asit banyosundan geçirilen parçaları gösterilen yerlere istifini yapmak,

d) Verilen talimatlara göre banyolara asit ve alkali ikmali yapmak,

e) Kurutma öncesi ve sonrasında parçaların kenarlarını ve deliklerini temizlemek, filota çekmek, taşlamak, zımparalamak,

f) Parçaları fırın konveyörüne yerleştirmek veya fırın yükleme aparatlarına asmak,

g) Kutu tip fırınları yüklemek veya boşaltmak,

h) Parçaları istenilen yerlere uygun şekilde istiflemek veya diğer işlem yerlerine taşımak

i) Kullanılan alet ve çevre düzen, temizliğini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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