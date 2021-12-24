Embriyolojik ne demek, TDK'ya göre Embriyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Embriyolojik ne demek? Embriyolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi embriyolojik kelimesi. Peki embriyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre embriyolojik nedir, embriyolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EMBRİYOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Embriyolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Embriyolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre embriyolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Embriyoloji ile ilgili

