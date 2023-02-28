Emeka Christian Eze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Christian Eze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Christian Eze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emeka Christian Eze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emeka Christian Eze 22 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emeka Christian Eze Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DFI Deutsche Fussball Invest yapmaktadır. Emeka Christian Eze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Emeka Christian Eze'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emeka Christian Eze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emeka Christian Eze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emeka Christian Eze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emeka Christian Eze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında El Nasr Tadeen

31 Temmuz 2017 yılında Entag El Harby

30 Haziran 2018 yılında El Nasr Tadeen

1 Temmuz 2018 yılında El Masry

Emeka Christian Eze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emeka Christian Eze şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Emeka Christian Eze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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