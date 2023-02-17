Emeka Nnamani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Nnamani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Nnamani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emeka Nnamani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emeka Nnamani 4 Kasım 2001 tarihinde Rødovre şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chukwuemeka Paul Nnamani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emeka Nnamani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emeka Nnamani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emeka Nnamani'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emeka Nnamani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emeka Nnamani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emeka Nnamani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emeka Nnamani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Ağu 2020 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2022 yılında Nyköbing FC

30 Haziran 2022 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2022 yılında Nyköbing FC

Emeka Nnamani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emeka Nnamani şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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