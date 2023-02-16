Emeka Oduah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Oduah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Oduah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emeka Oduah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emeka Oduah 14 Nisan 2002 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emeka Oduah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITCHI AG yapmaktadır. Emeka Oduah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emeka Oduah'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emeka Oduah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emeka Oduah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emeka Oduah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emeka Oduah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2020 yılında Berliner AK U19

1 Temmuz 2021 yılında U. Fürstenwalde

24 Ocak 2022 yılında Osnabrück

Emeka Oduah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emeka Oduah şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Viktoria 1889 Berlin (-2016), Hannover 96 (2016-2020), Berliner AK 07 (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.